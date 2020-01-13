ВТБ решил выпустить «Книгу корпоративных ценностей» стоимостью 16 миллионов рублей

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сайт Госзакупок. В заявке на разработку говорится, что концепция должна иметь «глубокий, но понятный с первых страниц смысл», «транслировать миссию, ценности и поведенческие принципы» ВТБ. Там также отмечается, что книга должна стать «для работника госбанка инструментом, к которому хочется обращаться при решении сложных нестандартных ситуаций».

Тираж бумажной версии должен составить тысячу экземпляров. В стоимость закупки включена разработка интернет-портала, мобильного приложения и техническая поддержка.