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20:31, 13 января 2020

Елизавета II поддерживает решение принца Гарри и его супруги Меган начать независимую жизнь

Королева Великобритании Елизавета II объявила, что поддерживает решение принца Гарри и его супруги Меган начать независимую жизнь. Соответствующее заявление сделано по итогам королевского семейного совета. Елизавета Вторая добавила, что во Дворце бы предпочли, чтобы пара оставалась полноценными членами королевской семьи. Слова Ее Величества приводит агентство Reuters.

Несколько дней назад герцог и герцогиня Сассекские отказались от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и всех сопутствующих привилегий. Они сообщили, что планируют самостоятельно себя обеспечивать и жить на два дома, в Великобритании и США, откуда родом Меган Маркл. Пара также сообщила, что не будет больше общаться с журналистами королевского пула, которые часто критиковал и герцогиню-американку. Гарри и Меган считают, что представители прессы занимались травлей.



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