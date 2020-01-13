В Москве проверяют сообщения об угрозе взрыва в Институте имени Склифосовского. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. В медицинское учреждение прибыли представители экстренных служб. Эвакуация, по словам собеседника агентства, не проводилась. Институт Склифосовского работает в штатном режиме.
2020-01-13T20:30:00+03:00
2020-01-13T20:31:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 13 января 2020
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