В Москве проверяют сообщения об угрозе взрыва в Институте имени Склифосовского. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. В медицинское учреждение прибыли представители экстренных служб. Эвакуация, по словам собеседника агентства, не проводилась. Институт Склифосовского работает в штатном режиме.