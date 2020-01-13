Соединенные Штаты впервые ввели санкции против граждан Молдавии

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». По словам госсекретаря США Майка Помпео, в санкционный список включен бывший лидер Демократической партии республики, Владимир Плахотнюк, а также члены его семьи. В Госдепе говорят, что решение принято в связи с причастностью Плахотнюка к коррупции. Супругов и их детей лишили права на получение американских виз.

Плахотнюк считается богатейшим человеком страны. Он был председателем демократической партии Молдавии до июня прошлого года. Сообщалось, что он покинул страну после объявления о переходе его партии в оппозицию. В республике против Плахотнюка возбудили дела об отмывании денег и участии в краже средств из банковской системы страны.