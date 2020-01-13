Суд в Москве арестовал подозреваемых по делу о нападении на жену депутата от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили. Об этом сообщает РБК. Издание отмечает, что среди арестованных предполагаемый организатор покушения, директор частной школы Василиса Маслова. Газета «Комсомольская правда» пишет, что двое других фигурантов дела – бывшие ученики школы.

Нападение на жену депутата произошло несколько дней назад. Светлану Хананашвили госпитализировали с резаными ранами. Следственный комитет считает, что Маслова была в близких отношениях с депутатом Хананашвили. Сам он это отрицает.