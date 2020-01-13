Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму проект амнистии к 75-летию Победы. Документ опубликован в базе данных нижней палаты. Он, в частности, предлагает распространить амнистию на впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, на матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, а также на женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 и на инвалидов.

В интервью сайту МБХ медиа Иванов сказал, что под амнистию может попасть и статья о неоднократном нарушении правил проведения митингов.