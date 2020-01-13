Более 1700 многоквартирных домов в Хабаровске остались без тепла в 20-градусный мороз. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС. Произошла авария на местной ТЭЦ. Сейчас аварийные службы пытаются переподключить потребителей.