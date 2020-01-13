Российские фильмы не вошли в число номинантов на «Оскар»

Об этом стало известно сегодня после церемонии , проведенной Американской киноакадемией. От нашей страны была выдвинута картина «Дылда» Кантемира Балагова. На попадание в финальный список также претендовали мультфильм «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита и документальная лента «Акварель» Виктора Косаковского.

Полный список номинантов представлен на сайте киноакадемии. За главный приз в категории «лучший фильм» будут бороться картины «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», а также картины «Брачная история», «1917», «Однажды в Голливуде» и «Паразиты».