В Нижнем Новгороде суд лишил регистрации Фонд помощи детям, потративший более 45 миллионов рублей на ремонт храмов. ОБ этом сообщает сайт «Медиазона». Суд счел, что Фонд «Улыбка ребенка» занимался деятельностью, противоречащей целям, прописанным в его документах. Он должен был обеспечивать поддержку и социальную реабилитацию детям-сиротам, детям с инвалидностью и из малообеспеченных семей.

При этом деньги шли, в частности, на ремонт церквей, на оборудование классов для лекций по духовному развитию, покупку стиральной машинки, колонки и бензина.