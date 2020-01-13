Переговоры между сторонами конфликта в Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии

Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на советника главы ливийского парламента Хамида аль-Сафи.

При этом МИД Турции официально сообщает, что один из участников переговоров Халифа Хафтар попросил время до утра завтрашнего дня, чтобы изучить предлагаемый документ. В проекте соглашения говорится, что стороны откажутся от всех наступательных военных действий.

Переговоры в Москве продолжались больше шести часов, в них участвовали министры иностранных дел и министры обороны России и Турции, а также представители противоборствующих сторон Ливии. Целью было заключить соглашение о перемирии между Правительством национального согласия Ливии Фаеза Сараджа и лидером ливийских антиправительственных сил Халифом Хафтаром.

Одновременно урегулирование ситуации в Ливии обсуждали в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Италии Джузеппе Конте. После встречи Конте приветствовал договоренность о прекращении огня в Ливии. Конте добавил, что представители Ливии также примут участие в конференции в Берлине. Эта встреча тоже будет посвящена урегулированию конфликта.