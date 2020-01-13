МВД Бурятии подало иск о защите деловой репутации к сенатору Вячеславу Мархаеву

Об этом сообщает сайт МБХ vедиа со ссылкой на адвоката Сергея Федорова. Поводом стало выступление лидера бурятских коммунистов в Совете Федерации в конце сентября. Тогда Мархаев назвал противоправными действия полиции и Росгвардии при задержании протестующих в Улан-Удэ.

В МВД Бурятии сказали, что доследственная проверка не подтвердила данные, представленные сенатором. От него потребовали опровержения.

Вячеслав Мархаев участвовал в выборах мэра Улан-Удэ в начале сентября, но проиграл. После подведения итогов голосования в городе началась стихийная акция протеста. Она продолжалась несколько дней, затем ее жестко разогнали сотрудники силовых структур.

Ранее Мархаев, в прошлом занимавший пост командира бурятского ОМОНа, также критиковал действия полиции — летом он выступал с соответствующими заявлениями во время протестов оппозиции в Москве.