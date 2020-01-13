В Госдуму внесен проект амнистии к 75-летию победы в Великой Отечественной войне

В число тех, кто окажется на свободе, может попасть фигурант «московского дела» Константин Котов.

Проект постановления об амнистии, опубликованный на сайте Госдумы, предусматривает освобождение целых категорий заключенных. В списке есть и так называемая «дадинская статья» о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Автор документа депутат Сергей Иванов подтвердил интернет-изданию «МБХ медиа», что осужденный по этой статье Константин Котов может попасть под амнистию. При этом ряд других фигурантов «московского дела», которые получили сроки за применение насилия к представителю власти, на освобождение рассчитывать не приходится: эта статья в список не попала.

В соответствии с законопроектом, будут амнистированы также ветераны боевых действий, ликвидаторы последствий взрыва на Чернобыльской АЭС, обладатели государственных наград, а также несовершеннолетние, инвалиды женщины и отцы-одиночки, а также ряд других категорий населения.

В сентябре прошлого года Константин Котов был приговорен Тверским судом к четырем годам лишения свободы. До него единственным осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов был активист Ильдар Дадин.