В Омске вернули домой ребенка , которого отчим и мать заставляли часами стоять на коленях на гречке

Как рассказал агентству ТАСС директор школы-интерната, куда был временно помещен 8-летний мальчик, ситуация в семье находится под контролем.

Новогодние каникулы ребенок провел с матерью и бабушкой. Решение о месте проживания мальчика будет принято после суда.

Директор школы-интерната Евгений Пузанов пояснил, что мальчика вернули домой, поскольку его мать пока не лишена родительских прав и не ограничена в них. Она находится под подпиской о невыезде, отчим ребенка арестован.

История с истязаниями мальчика стала широко известна в коцне прошлого года после того, как он сбежал и попросил помощи у соседей. Школьник рассказал, что его наказывали за плохие оценки. К тому моменту, как к ситуации подключились социальные службы, гречка вросла в кожу ребенка. На мать и отчима завели уголовное дело.