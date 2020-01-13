Тегеран собирается подать иски в международные суды против президента США Дональда Трампа. Это будет сделано с целью привлечь американского лидера к ответственности за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство ФАРС со ссылкой на председателя Верховного суда Ирана Эбрахима Раиси. Он сказал, что Трамп нарушил все международные законы, приказав убить генерала.

Власти Ирана считают, что это был акт международного терроризма. По этой причине они признали Пентагон террористической организацией.