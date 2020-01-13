Госдума запретит депутатам присоединяться как соавторам к законопроектам, которые уже внесли на рассмотрение

Госдума собирается запретить депутатам присоединяться в качестве соавторов к законопроектам, которые уже внесли на рассмотрение. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин. Он сказал, что это порочная практика, которую нужно прекратить.

Володин считает, что новые правила повысят качество законопроектов и авторство документов будет налицо. Спикер Госдумы добавил, что когда у депутатов будут заканчиваться полномочия, каждый будет предъявлять свою работу, сделанную лично и депутаты уже не смогут присоединиться к тому, к чему отношения не имеют, — пишет агентство ТАСС.