В Госдуму внесли проект постановления об амнистии заключенных к 75-летию Победы

Об этом сообщает сайт МБХ медиа со ссылкой на автора документа, депутата Сергея Иванова. Он рассказал, что в числе прочих под амнистию может попасть фигурант так называемого «московского дела» Константин Котов, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов.