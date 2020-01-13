Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав команды на Этап кубка мира в Рупольдинге

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав команды на Этап кубка мира в немецком Рупольдинге. Несмотря на неудачное выступление последних дней, перемены оказались минимальными.

Первый в новом году биатлонный этап в немецком Оберхофе оказался для российских спортсменов не слишком удачным. Ни одного подиума за 6 гонок нашим завоевать не удалось. А последний женский масс-старт, где россиянки заняли два последних места, и вовсе озадачил. Впрочем, не смотря на этот провал, Лариса Куклина и Светлана Миронова место в команде сохранили. А вот Анастасия Поршнева, вызванная в основу вместо приболевшей Екатерины Юрловой, своим шансом не воспользовалась. И возвращается во вторую команду. Ну а отдохнувшая Юрлова постарается добавить молодым партнершам уверенности.

В мужской команде, по сравнению с Оберхофом, и вовсе нет изменений. Таким образом, мы вновь увидим Александра Логинова, Матвея Елисеева,Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова, Никиту Поршнева и Карима Халили.

Кроме того, по словам главного тренера наших биатлонистов Сергея Белозерова, в эстафете в Рупольдинге решено опробовать состав, который выступит и на Чемпионате мира. Впрочем, решение по персоналиям будет принято по итогам спринта –отметил наставник сборной в эфире «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Рупольдинге пройдет стартует 15 января.