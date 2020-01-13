Теннисист Роджер Федерер призвал помочь Австралии в борьбе с пожарами

Эта проблема должна волновать не только одну страну, но все мировое сообщество, — считает спортсмен.

«Если кто-то может поучаствовать в борьбе с пожарами, это здорово. Важно продемонстрировать солидарность и помочь в этой совершенно неслыханной для страны ситуации.

Нужно задуматься над профилактическими мерами. Эта страна слишком большая. Пожары, как я понимаю, в ней будут всегда, но они не должны достигать подобных масштабов.

Я лично сделаю пожертвование в среду. Эта страна давала мне все и даже больше в прошлом, и я считаю нормальным помочь ей сейчас по мере сил».

Ранее эко-активисты раскритиковали Роджера Федерера за сотрудничество с известным швейцарским банком, который поддерживает добычу и разработку полезных ископаемых. С критикой теннисиста выступила в том числе и Грета Тунберг.