Борис Ротенберг проиграл суд в Хельсинки против четырех североевропейских банков, которые еще в 2014 году отказались обслуживать его счета из-за американских санкций. Российский миллиардер обвинял их в нарушении соглашений.

Член совета директоров и совладелец СМП Банка, который, помимо российского, имеет паспорт Финляндии, утверждал, что как гражданин ЕС стал жертвой дискриминации со стороны датского, финского и двух шведских банков. В иске, поданном в октябре прошлого года, говорилось, что кредитные организации отказались от перевода, либо приема платежей. Поэтому предприниматель не смог оплатить счета финской налоговой службы, Агентства транспортной безопасности и других ведомств. Он потребовал возобновить обслуживание счетов, связанных с его семьёй, и выплатить компенсацию.

Банки, в свою очередь, утверждали, что прием и проведение платежей от бизнесмена, входящего в черные списки США, могло создать риски для их деятельности. Кроме того, они отмечали, что финские законы не обязывают их предоставлять ему банковские услуги.

Суд в своём решении указал, что миллиардер не проживает постоянно на территории Европейского экономического пространства, а также признал обоснованными опасения финорганизаций из-за того, что обслуживание его счетов может нанести им ущерб. Решение судебной коллегии было принято единогласно. Теперь проигравший должен оплатить судебные расходы на сумму более полумиллиона евро. Впрочем, решение еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано в течение 7 дней.

Борис Ротенберг, как и его брат Аркадий попал в американские санкционные списки, введенные в 2014 году из-за присоединения Россией Крыма и конфликта на востоке Украины. Вашингтон это объяснил близостью братьев к президенту Владимиру Путину. При этом под ограничения ЕС, Борис как гражданин Финляндии не попал.

Как писало ранее агентство Блумберг со ссылкой на юриста, нынешнее решение финского суда может стать прецедентом. Все остальные банки будут на него ориентироваться в аналогичных ситуациях.