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18:19, 13 января 2020

Королевская семья соберется на экстренную встречу, посвященную отказу принца Гарри от династических обязанностей

Британская королевская семья сегодня соберется на экстренную встречу, посвященную отказу принца Гарри от основных династических обязанностей. Ранее герцог Сассекский и его жена Меган Маркл объявили о том, что будут жить на два дома и обеспечивать себя самостоятельно.

Сандрингемский дворец в графстве Норфолк на востоке Англии на сегодня стал главным местом всей страны – именно там должна пройти встреча королевы Елизаветы, принцев Чарльза и Уильяма с принцем Гарри. Его жена Меган присоединится к «саммиту», как его называют в британской прессе, по видеосвязи или по телефону – сейчас она находится в Канаде вместе с ребенком.

Недавнее объявление Гарри и Меган о сложении с себя статуса членов королевской семьи стало большим шоком как для Букингемского дворца, так и для общественности. Как утверждается, пара не предупредила никого о своем решении и просто сделала объявление в соцсетях. Герцог Сассекский и его супруга рассказали, что планируют жить попеременно в Британии и Северной Америке, при этом продолжая «оказывать полноценную поддержку» королеве. По их словам, решение далось им нелегко и было принято лишь спустя несколько месяцев обсуждений.

На сегодняшней встрече, вероятно, будет обсуждаться будущее семейной пары и формат их взаимоотношений с королевской семей. Между тем, по данным таблоида The Sun, принц Гарри и Меган пригрозили дать большое интервью американской прессе в том случае, если Букингемский дворец начнет чинить им препятствия.

Ранее Гарри и Меган признавались, что им непросто находиться в условиях постоянного внимания прессы и жаловались на вмешательство таблоидов в их жизнь.



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