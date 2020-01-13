Российские сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

Одной из причин этого называют требования, которые содержатся в так называемом «законе Яровой». Антимонопольная служба обещала изучить обоснованность повышения тарифов.

Цены на мобильную связь с этого дня поднял сотовый оператор «Мегафон». Речь идёт об архивных тарифах, то есть тех, которые сейчас клиенты подключить уже не могут. С четверга повышение ждёт абонентов Билайна. Две компании из так называемой ««большой четвёрки» российских операторов начали предупреждать клиентов о росте тарифов ещё с конца прошлого года. В «Вымпелкоме» – торговой марке «Билайна» решение агентству РИА «Новости» объяснили ростом расходов на выполнение требований законодательства и развитие инфраструктуры. По абонентам ударил так называемый «закон Яровой», из-за него придётся платить ещё больше за услуги сотовой связи, дали понять в компании. В пресс-службе Мегафона уверяют: повышение затронет небольшое число абонентов, которые пользуются архивными тарифами. Два других крупных оператора – МТС и Tele2 пока не комментируют возможные планы повысить цены на сотовую связь. В Федеральной антимонопольной службе пока не получали жалоб на повышение тарифов, но намерены внимательно изучить обоснованность этого. Вынужденной мерой назвал повышение цен на связь интернет-эксперт Сергей Вильянов. В эфире «Эха» он предположил, что это необходимо для улучшения качества услуг.

Услуги сотовой связи в России в этом году могут подорожать в лучшем случае на 10, в худшем — на 25 процентов. Об этом прошлой осенью предупреждали СМИ, включая газету «Известия» со ссылкой на аналитиков. При этом представители МТС и «Билайна» тогда уверяли, что не намерены повышать цены на услуги мобильной связи.

Увеличение цен на тарифы у «Билайна» и «МегаФона» наблюдалось и в прошлом году. Эксперты тогда связали увеличение платы за звонки с ростом ставки налога на добавленную стоимость.