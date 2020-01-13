Падение рынка грузовых перевозок отразилось на крупнейшей в России грузовой авиакомпании. По данным газеты «Коммерсантъ», у нее не хватает средств, что отражается на сотрудниках.

Эксперты издания отмечают, что время специализированных грузовых авиакомпаний уже проходит.