СК уведомил журналиста Голунова о возбуждении дела в отношении полицейских, причастных к его преследованию

Следственный комитет уведомил журналиста «Медузы» Ивана Голунова о возбуждении дела в отношении полицейских, причастных к его преследованию. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я получил письмо из СК, в котором следователь извещает меня о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»», — сказал он.

Однако в полученном письме, по словам Голунова, не сказано, в отношении кого именно возбуждено это уголовное дело, и что сам журналист не признан потерпевшим по делу. «Там не написано, являюсь ли я потерпевшим. Согласно закону я должен быть признан потерпевшим, но информации такой в письме не содержится», — отметил журналист.

Возбудить уголовное дело в отношении полицейских, Голунов требовал в ходе следственного процесса, который длился в ноябре-декабре. «Но мне тогда суд отказал в возбуждении этого дела. На пресс-конференции президент (В.Путин) заявил, что уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников полиции», — рассказал Голунов.

Журналист Голунов был задержан 6 июня и позднее обвинен в покушении на сбыт наркотиков. В результате широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено за его непричастностью к преступлению.