СК заявил, что Джемаль, Радченко и Расторгуев были убиты в ЦАР с целью грабежа

Российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской республике с целью грабежа. Об этом в интервью «Коммерсанта» заявил зампредседателя СК Игорь Краснов. По его словам, россияне 30 июля 2018 года направлялись на встречу с неустановленным мужчиной. Их предупредили об опасности ночной поездки, однако они предупреждение проигнорировали. Как утверждает Краснов, журналисты были расстреляны после того, как отказались отдать свои вещи «группе неизвестных темнокожих вооруженных людей».

Эта версия не выдерживает никакой критики, — считает вдова Орхана Джемаля Ирина Гордиенко. Она также прокомментировала расследование центра «Досье», где, по ее мнению, «есть железные доказательства – биллинги». «По ним можно проследить цепочку, начиная от водителя и офицеров полиции ЦАР, которые следили за ребятами ровно с той секунды, как они приземлились. Эта цепочка ведет к нашим офицерам, к бойцам ЧВК «Вагнер», к советнику президента ЦАР по безопасности Валерию Захарову и к людям бизнесмена Евгения Пригожина. СКР должен перепроверить эти биллинги, но ведомство предпочитает этого не замечать. Поэтому я доверяю больше той версии, где есть конкретные доказательства. У СКР ничего этого нет», — отметила вдова Джемаля. Гордиенко добавила, что только политическая воля может сдвинуть расследование с мертвой точки.

«Несостоятельной» назвал версию СК и журналист Максим Шевченко. «Хотелось бы знать, кто их ограбил, по версии Следственного комитета? На кого они ссылаются? Хотелось бы узнать хотя бы название племени. Я думаю, что СКР пытается замести следы и не расследовать те существенные данные, которые были предоставлены центром «Досье», — заявил он. Шевченко кажется странным, что «СКР даже не принял во внимание центр «Досье», а замглавы ведомства предложил не доверять этим данным». «Я думаю, это оперативное выступление замглавы СКР по поводу убийства в ЦАР связано с тем, что недавно, по сообщениям СМИ, в Германии был на время задержан бизнесмен Евгений Пригожин, и они поняли, что есть угроза ареста тех, кто может иметь отношение к этому преступлению», — считает журналист.

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев приехали в ЦАР снимать фильм о российских наемниках.