Соглашение о перемирии в Ливии должно быть подписано в Москве

Стороны гражданской войны в Ливии могут подписать в Москве мирное соглашение. Президент Турции Эрдоган заявил, что переговоры идут позитивно.

На встречу в Москву прилетели лидеры конфликтующих сторон – глава признанного ООН правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и маршал Халифа Хафтар, возглавляющий антиправительственные силы. Сарадж отказался от любой встречи с Хафтаром. Глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри заявил, что он и Саррадж не будут сидеть с маршалом за одним столом ни при каких обстоятельствах, передает телеканал «Либия аль-Ахрар».

Поскольку прямых переговоров нет, они проходят в формате межливийских контактов под эгидой глав внешнеполитических и военных ведомств России и Турции. Две страны в этом конфликте поддерживают разные стороны. Анкара официально направила военную помощь Сараджу, а Москва неофициально поддерживает Хафтара, если верить западным СМИ, хотя публично МИД это отрицает. Но теперь Россия и Турция выступают в качестве посредников-миротворцев. Ранее Путин и Эрдоган призвали к прекращению огня, и стороны конфликта с этим не сразу, но согласились. Правда, затем обвинили друг друга в нарушениях.

Соглашение о прекращении огня в Ливии, которое лежит на столе переговоров, предусматривает отвод враждующих сил, мораторий на ввод турецких войск и международный контроль за соблюдением договоренностей. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на свои источники. При этом контроль за соблюдением режима прекращения огня будут осуществлять ООН и Россия. Так, Москва будет отправлять инспекционные делегации в Ливию для мониторинга ситуации. Гражданская война продолжается в Ливии уже более пяти лет.

Россия никогда не финансировала наемников в Ливии, — об этом на днях заявил Владимир Путин. Он поддержал инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. Сегодня, кстати, агентство Reuters сообщило, что она может состояться 19 января.

Россия многое сделала для урегулирование конфликта, однако нельзя забывать роль Анкары и лично Реджепа Тайипа Эрдогана, — сказал в интервью «Эху» главный редактор МК в Турции Яшар Ниязбаев. По его словам, одним из ключевых вопросов, по которым должны договориться стороны, это распределение газовых месторождений внутри Ливии.

То, что враждующие силы этой страны приехали договариваться в Москву не удивляет журналиста Олега Кашина. По словам Кашина, Владимир Путин ориентируется на советский образец правителя.