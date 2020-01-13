Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар»

В категории «лучший фильм» на награду будут претендовать «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», а также «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в… Голливуде» и «Паразиты».

В категории «лучший режиссёр» номинированы Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс, Сэм Мендес, Квентин Тарантино и Пон Чжун Хо. Полный список номинантов опубликован на сайте Киноакадемии.

Картина «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова, выдвинутая на премию от нашей страны, в финальный список претендентов не вошла, также как мультфильм «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита и документальная лента Виктора Косаковского «Акварель».