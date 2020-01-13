В Москве проходят переговоры по урегулированию конфликта в Ливии

Участвуют министры иностранных дел и министры обороны России и Турции и представители противоборствующих сторон Ливии. Ключевой вопрос – возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сараджа и лидером анитправительственных сил маршалом Халифой Хафтаром. Между тем агентство ТАСС сообщает, что Саррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром.