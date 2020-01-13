«Ирландец», «1917» и «Однажды в Голливуде» вошли в число номинатов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом объявлено на церемонии в Лос-Анджелесе.

В числе тех, кто будет претендовать на премию в номинации «Лучшая актриса», Рене Зеллвегер и Скарлетт Йоханссон. В номинации «Лучший актер» представлены в том числе Хоакин Феникс. Леонардо ди Каприо и Антонио Бандерас. Среди тех, кто поборется за звание «лучшего режиссера», Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс.

Между тем фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» не вошел в список претендентов на «Оскар». Об этом стало известно из презентации организаторов конкурса. В список претендентов на премию не попали мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» и документальная лента Виктора Косаковского «Акварель». Они также были в коротком списке, но не вошли в число номинантов.