Александр Габышев, называющий себя шаманом, объявил о своем новом походе на Москву

На YouTube житель Якутии опубликовал обращение, где рассказал, что в марте предпримет новую попытку добраться до российской столицы с целью, как он выразился, «изгнать демона» из президента Владимира Путина.

Габышев уже предпринимал две подобные попытки. Первый раз его задержали спустя несколько месяцев и поместили в психиатрическую больницу. Тогда же он стал фигурантом дела о публичных призывах к экстремизму. Второй раз, около месяца назад, жителя Якутии задержали спустя два дня после начала похода. С него взяли подписку о невыезде, однако обвинений предъявлено не было, и она утратила свою силу.