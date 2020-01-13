Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

Ранее авиакомпания начала переносить рейсы в столицу Ирана таким образом, чтобы прилеты и вылеты приходились на светлое время суток.

Решение о переносе времени вылета в Тегеран было принято утром 11 января, сразу после того, как власти Ирана признали вину в крушении «Боинга» «Международных авиалиний Украины». Об этом рассказали два источника РБК. По их словам, МИД рекомендовал «Аэрофлоту» — единственному российскому перевозчику, который летает в Тегеран – выполнять полеты только в светлое время суток. Это решение было разработано с учетом позиции Росавиации и авиационных властей Ирана. По словам авиационных экспертов, для систем ПВО не важно, когда именно пролетает самолет, но темнота увеличивает риск ошибки.

«Аэрофлот» уже начал переносить полеты – впервые рейс из Москвы в Тегеран был сдвинут по времени с вечера 11 на утро 12 января. Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, также были перенесены рейсы в иранскую столицу 14 и 15 января. В свою очередь обратный полет в Москву переносится с утра на середину дня.

«Аэрофлот» причины переноса рейсов пока не комментировал, официальные ведомства также не подтверждали информацию о существовании таких рекомендаций.