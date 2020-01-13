На полицейских, задерживавших Ивана Голунова, завели дело по статье о превышении полномочий

Об этом Эху рассказал сам журналист. «Я получил письмо из СК, в котором следователь извещает меня о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Там не написано, являюсь ли я потерпевшим. Согласно закону я должен быть признан потерпевшим, но информации такой в письме не содержится», — сказал журналист. Голунов добавил, что не знает количества фигурантов дела.

По обвинению в покушении на сбыт наркотиков журналиста задержали минувшим летом. Он не признавал вину и настаивал, что наркотики подбросили. После общественной кампании в защиту Голунова его уголовное преследование было прекращено.

О том, что началось расследование в отношении полицейских, месяц назад говорил президент Владимир Путин. При этом статья не называлась.