Парк Сокольники решил закрыть контактный зоопарк после критики в соцсетях выгула животных в новогоднюю ночь

Парк Сокольники решил закрыть контактный зоопарк после того, как в соцсетях раскритиковали выгул животных в новогоднюю ночь. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на директора парка Андрея Лапшина.

Несколько дней назад администрация парка сообщала, что работа зоопарка приостановлена, проводится проверка. Теперь стало известно, что стороны расторгли договор.

Ранее в интернете появились сообщения, что сотрудники контактного зоопарка в новогоднюю ночь вывели животных на прогулку на поводках. При этом звери пугались толп людей и пиротехники.

Агентство также напоминает, что с 1 января вступили в силу поправки, связанные с ответственным обращением с животными. Одна из них касается запрета контактных зоопарков в их изначальном виде. В новых правилах говорится, что в таких местах для животных должны быть укрытия, в которые не имеет доступа человек.