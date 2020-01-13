Называющий себя шаманом житель Якутии Александр Габышев объявил о новом походе на Москву для изгнания Путина

Называющий себя шаманом житель Якутии Александр Габышев объявил о новом походе на Москву для изгнания Владимира Путина, которого он считает «демоном».

Начало похода запланировано на март. ОБ этом Габышев рассказал в видеообращении, которое разместил на YouTube. Он призвал «добровольцев со всего мира» приезжать в Якутск, чтобы присоединиться к нему. Габышев подчеркнул, что никого не призывает к силовым методам.

Впервые житель Якутии отправился в Москву «изгонять президента» в марте прошлого года. В сентябре его задержали и отправили в психиатрическую больницу. На Габышева завели дело о публичных призывах к экстремизму из-за высказываний о главе государства.

В начале декабря была предпринята вторая попытка, — тогда Габышева задержали спустя двое суток. С него взяли подписку о невыезде, но обвинений предъявлено не было и подписка перестала действовать.