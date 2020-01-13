МВД Бурятии подало в суд на сенатора Вячеслава Мархаева

Поводом стала критика в адрес действий полиции в отношении протестующих.

Поводом для иска о защите деловой репутации стало выступление Вячеслава Мархаева 25 сентября в Совете Федерации, когда он призвал главу Верховного суда проверить действия полиции и Росгвардии при задержаниях на акции в Улан-Удэ 12 сентября. В частности, претензии вызвали слова сенатора о том, что блогера Дмитрия Баирова при силовом захвате ударили обухом топора по голове и с травмой привезли в суд, рассказал МБХ медиа адвокат Сергей Федоров.

Ирония судьбы в том, что МВД Бурятии подало иск к бывшему командиру бурятского ОМОНа. Причем Мархаев стал выступать в защиту протестующих потому, что они требовали отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ. Лидер местных коммунистов сенатор Мархаев в них участвовал и проиграл действующему мэру города Игорю Шутенкову.

Сенатор Мархаев ранее также осудил насилие со стороны московской полиции по отношению к участникам летних протестов.