Российский предприниматель Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков, которые он обвинил в нарушении соглашений об обслуживании из-за американских санкций.

Окружной суд Хельсинки пришел к выводу, что кредитные организации ничего не нарушили. По мнению суда, также не нашлось подтверждения тогО, что Ротенберг проживает на территории Европейской экономической зоны. В своем иске предприниматель утверждал, что имеет финское гражданство и поэтому у него должны быть равные права с другими гражданами ЕС.

Суд также обязал Ротенберга компенсировать банкам судебные издержки в 500 тысяч евро.