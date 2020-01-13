Соглашение о прекращении огня в Ливии предусматривает отвод враждующих сил, мораторий на ввод турецких войск

Соглашение о прекращении огня в Ливии, которое должно быть подписано сегодня в Москве, предусматривает отвод враждующих сил, мораторий на ввод турецких войск, — об этом сообщил канал Аль-Арабия, ссылаясь на свои источники. По их данным, контроль за соблюдением договоренностей будут осуществлять ООН и Россия.

Агентство Bloomberg в свою очередь уточняет, что будет создана совместная российско-турецкая группа. В Москву приехали глава правительства национального согласия Ливии Фаез Сарадж и командующий антиправительственными силами Халифа Хафтар.

Несколько часов назад сообщалось о том, что Сарадж встречается с главами оборонного и внешнеполитического ведомства Турции. О том, как развивается диалог, пока неизвестно.

Россия действительно многое сделала для урегулирования конфликта внутри Ливии. Однако не стоит забывать и про роль Турции. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор МК в Турции Яшар Ниязбаев. Он также заметил, что одним из ключевых вопросов, по которым предстоит договорить конфликтующим сторонам в Ливии – это распределение газовых месторождений внутри страны