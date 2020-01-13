Мосгорсуд обязали пересмотреть решение об отказе в удовлетворении исков родственников погибших в катастрофе под Сочи

Второй кассационный суд обязал Мосгорсуд пересмотреть решение об отказе в удовлетворении исков родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 под Сочи в 2016 году. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

Родственники жаловались на то, что им не доплатили по страховке.