Москва в 2019 году построила рекордное количество жилья – почти 5 миллионов квадратных метров. Об этом «Ведомостям» заявил зама по строительству Марат Хуснуллин. Он отметил, что основную роль сыграла программа реновации. Также повлияли и изменения в законодательстве, которые стимулируют застройщиков оперативнее вводить в строй недвижимость.