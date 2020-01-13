Москва в 2019 году построила рекордное количество жилья – почти 5 миллионов квадратных метров. Об этом «Ведомостям» заявил зама по строительству Марат Хуснуллин. Он отметил, что основную роль сыграла программа реновации. Также повлияли и изменения в законодательстве, которые стимулируют застройщиков оперативнее вводить в строй недвижимость.
2020-01-13T15:31:00+03:00
2020-01-13T15:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 13 января 2020
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