Более 20 миллионов рублей будет выделено на покупку зарубежных лекарств для тяжелобольных детей. Соответствующее поручение дал премьер Дмитрий Медведев. Речь идет о восьми незарегистрированных в нашей стране препаратах, в том числе фризиуме. Средства выделят Московскому эндокринному заводу из резервного фонда правительства.