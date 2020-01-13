ФАС России будет изучать обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами

Федеральная антимонопольная служба России будет изучать обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами. Пока жалоб в ведомство не поступало. О планах повысить стоимость некоторых архивных тарифов заявили, в частности, «Мегафон» и «Билайн». Они утверждают, что уже разослали соответствующую информацию своим абонентам.

Кстати, в «Билайне» повышение тарифов объяснили, в частности, затратами на исполнение закона о хранении данных и устойчивой работе рунета.