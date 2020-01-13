Острова Мэн, Гернси и Джерси решили передавать данные ФНС в рамках соглашения, которое было заключено странами OECD

Британские низконалоговые юрисдикции – острова Мэн, Гернси и Джерси решили передавать Федеральной налоговой службе данные о счетах россиян в рамках соглашения, которое было заключено странами Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) уже давно. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора Центра антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов.

«Это было сделано в рамках автоматического обмена налоговой и банковской информацией, которая стала возможной, благодаря соглашению стран организации экономического сотрудничества и развития. Это нужно, чтобы сокращать издержки, которые касаются того, что резиденты одной страны пытаются скрыть свои налоги в другой юрисдикции», — пояснил эксперт.

И.Шуманов добавил, что теперь российские резиденты смогут зачислять средства от нерезидентов напрямую на счета в банках Мэн, Гернси и Джерси.

Как стало известно, острова Мэн, Гернси и Джерси включили Россию в списки стран для автообмена налоговой информацией в 2020 году, несмотря на то, что ФНС удалила их из списка партнеров. Налоговая заявила о готовности пересмотреть решение.