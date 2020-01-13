Ведущие российские легкоатлеты продолжают борьбу против своей же федерации

Комиссия спортсменов ВФЛА просят исключить организацию из числа членов ОКР.

Легкоатлетическая федерация России была лишена статуса соответствия еще в 2015-м году из-за массовых допинговых нарушений. С тех пор российские спортсмены выступают только под нейтральным флагом. Да и то, лишь те, кто сумел получить нейтральный статус. Комиссия спортсменов ВФЛА неоднократно заявляла, что Федерация не справляется со своими обязанностями. И не предпринимает никаких шагов по защите атлетов. В конце прошлого года ситуация стала еще хуже. Скандальное дело прыгуна в высоту Данилы Лысенко привело не только к отставке главы ВФЛА Дмтирия Шляхтина , но и к приостановке выдачи спортсменам нейтрального статуса. Таким образом, за полгода до Олимпиады в Токио ведущие российские легкоатлеты лишены возможности участвовать в соревнованиях.

В письме к руководству Мин Спорта и Олимпийскому комитету страны комиссия спортсменов призывает приостановить действия государственной аккредитации Федерации Легкой Атлетики и исключить организацию из членов ОКР. Под посланием поставили свои подписи ведущие российские легкоатлеты — барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в высоту Мария Ласицкене и метатель молота Сергей Литвинов

Добавим, что спортсмены неоднократно призывали провести отчетно-выборную конференцию ВФЛА как можно раньше. Однако в федерации предпочли сохранить ранее запланированную дату выборов – 28 февраля.