Пилоты грузовой авиакомпании РФ из группы Волга-Днепр, по некоторым данным, стали покидать её из-за невыплат зарплат

Пилоты крупнейшей грузовой авиакомпании России, которая входит в группу Волга-Днепр, по некоторым данным, стали покидать её из-за невыплат зарплат. Перевозчик отрицает массовый отток лётчиков.

Задержки с зарплатой в AirBridgeCargo начались с ноября прошлого года, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник на рынке авиаперевозок. Он рассказал, что пилоты из-за этого уходят в «Аэрофлот» и «Победу». С октября по конец декабря из крупнейшей грузовой авиакомпании страны уволилось только 10 пилотов, никакого массового оттока нет, уверяет газету источник в группе «Волга-Днепр», куда входит компания, в которой по некоторым данным возникли проблемы. Ещё один собеседник, близкий к группе сообщил, что средства задерживали однажды: людям не выдали аванс, его выплатили вместе с зарплатой. В самой компании AirBridgeCargo отрицают финансовые сложности. Там сказали, что выплаты идут по графику и в полном объеме. Один из собеседников, близкий к группе «Волга-Днепр» предположил, что она закончит прошлый год с убытком примерно в 100 миллионов рублей. Компания раскроет официальные данные в конце месяца. До этого дела у неё шли хорошо, выручка в позапрошлом году превысила 80 миллиардов рублей.

Эксперты опрошенные Коммерсантом считают, что на рынке грузоперевозок смогут выжить только авиакомпании, напрямую связанные с электронными торговыми площадками.