Совместная российско-турецкая группа будет следить за соблюдением режима прекращения огня в Ливии

Переговоры об урегулировании ситуации в стране проходят сегодня в Москве.

Москва и Анкара учредят совместную группу, которая будет наблюдать за выполнением договоренностей между сторонами ливийского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного западного дипломата. Арабский чиновник уточнил, что свою роль в этом смогут сыграть также Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Тем временем, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями между президентами России и Турции к российско-турецким переговорам подключаются представители ливийских сторон.

В настоящее время в Москве проходят переговоры глав МИДи и Минобороны Турции Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара с делегацией Правительства национального согласия Ливии во главе с Фаезом Сараджем. Участники обсуждают шаги по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в стране, сообщило агентство «Анадолу».

В Москву также прибыл Халифа Хафтар — глава Ливийской национальной армии, конфликтующей с признанным ООН правительством, и с апреля штурмующей столицу Ливии Триполи.

Перемирие в Ливии было объявлено с полуночи воскресенья. Однако стороны сразу же начали обвинять друг друга в его нарушении.