Японский миллиардер, который в качестве туриста отправится в космос, будет искать себе спутницу для полета к Луне

Как сегодня объявлено, он это сделает с помощью телевизионного шоу. Это должны быть одинокие девушки в возрасте от 20-ти лет и старше. Они должны быть яркими личностями и всегда оставаться позитивными. Полет Юсаки Миэдзавы на корабле компании SpaceX запланирован на 2023 год. Его длительность составит около недели.
2020-01-13T14:32:00+03:00
2020-01-13T14:33:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 13 января 2020
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