Суд вновь наложил обеспечительный арест на различные активы бывшего министра по делам открытого правительства Абызова

Басманный суд Москвы вновь наложил обеспечительный арест на различные активы бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Таким образом удовлетворено ходатайство следствия. Арестованное имущество в основном принадлежит третьим лицам, в связи с чем срок ареста установлен до конца марта. Речь идет о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости более чем на 1 миллиард рублей.