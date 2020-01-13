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14:31, 13 января 2020

Суд вновь наложил обеспечительный арест на различные активы бывшего министра по делам открытого правительства Абызова

Басманный суд Москвы вновь наложил обеспечительный арест на различные активы бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Таким образом удовлетворено ходатайство следствия. Арестованное имущество в основном принадлежит третьим лицам, в связи с чем срок ареста установлен до конца марта. Речь идет о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости более чем на 1 миллиард рублей.



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