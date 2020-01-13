В Черногории задержаны главные редакторы двух оппозиционных изданий за распространение паники

Как утверждает пресс-служба управления полиции, имеются в виду сообщение о предполагаемом взрыве на правительственной вилле, которое появилось накануне. Изначально оно было опубликовано как неподтвержденное. Руководителям изданий вынесена мера пресечения в виде содержания под стражей.