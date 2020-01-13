В Британии королевская семья обсудит сегодня отказ принца Гарри от части монарших обязательств

Внимание британских СМИ приковано к Сандрингемскому дворцу в графстве Норфолк на востоке Англии. Именно там сегодня соберутся самые высокопоставленные члены королевской семьи. С ними 93-летняя Елизавета Вторая обсудит желание принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от королевского статуса, жить на две страны и быть финансово независимыми. Решение стало очень неожиданным для Букингемского дворца, британские таблоиды сообщали, что монарх шокирована тем, что узнала. На семейном совете королева, её сын, наследный принц Чарльз и внук — старший брат Гарри Уильям постараются, что называется, наставить герцога Сассекского на путь истинный. Уильям признался, что опечален планом брата отойти от королевских дел. Беседа в частной усадьбе Елизаветы Второй, как ожидается, будет непростой. Предстоит решить немало вопросов насчёт формальных обязанностей Гарри и Меган, в том числе финансов и налогообложения. Телерадиокорпорация BBC сообщает, что определённое взаимопонимание между дворцом и молодой парой достигнуто. Все рассчитывают на то, что вопрос удастся решить быстро, именно этого сейчас больше всего хочет королева.

Жена принца Гарри с сыном уехала в Канаду. Она намерена по телефону присоединиться к семейному совещанию.