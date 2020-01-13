Медики, неумышленно потерявшие наркотические лекарственные препараты, могут быть освобождены от ответственности

Сотрудники медицинских организаций, неумышленно потерявшие наркотические или психотропные лекарственные препараты, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Президент поручил внести соответствующие изменения в законодательство. Поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.