В Следственном комитете настаивают, что российские журналисты были убиты в Африке с целью ограбления

Спустя полтора года после убийства в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко СК по-прежнему считает, что на них напали обычные грабители. Как подчеркнул в интервью газете «Коммерсант» заместитель главы СК Игорь Краснов, нападавшие были темнокожими вооруженными людьми, которые по его словам, потребовали отдать фото— и видеоаппаратуру, а после отказа расстреляли журналистов. Однако они почему-то не взяли аппаратуру, отметил в телеграмм-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Центр «Досье» поставил под сомнение версию ограбления журналистов, указав, в том числе, что, несмотря на высокую стоимость бензина в республике, три канистры остались на месте убийства. Как СК установил мотив нападения, генерал Краснов не пояснил, но, возможно, речь идет о показаниях единственного выжившего после нападения человека. Это водитель россиян Бьенвеню Ндувокама. Друзья погибших ранее высказывали предположения, что он мог специально завести их в засаду, но в СК его слова, судя по всему, под сомнения не ставят.

Ранее Владимир Путин пообещал найти убийц российских журналистов.

Российские журналисты были убиты 31 июля 2018 года при попытке снять фильм о российских наемниках в ЦАР.

По данным издания «Белл», убитая съемочная группа собиралась снимать золотые прииски, которые могла разрабатывать компания, связанная с Евгением Пригожиным.

Родственники убитых журналистов считают, что следствие не заинтересовано в том, чтобы установить истину. За все время следователи не продвинулись ни на шаг, — рассказала в эфире «Эха Москвы» вдова Джемаля Ирина Гордиенко. Она признана потерпевшей по делу

По мнению Гордиенко, сдвинуть расследование с мертвой точки может только приказ сверху.

Версию убийства журналистов с целью ограбления отвергают журналисты центра «Досье» Михаила Ходорковского. Они провели собственное расследование, — рассказал сам Ходорковский.

По мнению журналистов центра «Досье», убийство съемочной группы Джемаля было преднамеренным и профессионально исполненным.